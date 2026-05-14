Число заключенных в России сократилось до 282 тысяч

Количество заключенных в следственных изоляторах и местах лишения свободы в России сократилось до 282 тысяч. Об этом рассказал директор Федеральной службы исполнения наказаний Аркадий Гостев.

«Если на конец 2021 года было 465 тыс. [заключенных], то сейчас - 282 тыс.», - приводит его слова ТАСС.

Как отметил Гостев, 85 тысяч из них находятся в СИЗО и помещениях в исправительных учреждениях, функционирующих в режиме такого изолятора.

Среди факторов снижения числа спецконтингента глава ФСИН назвал гуманизацию уголовных наказаний благодаря расширению практики назначения принудительных работ, не связанных с лишением свободы видов наказания, условных сроков и ограничения свободы. Также на ситуацию повлияла работа по подбору контрактников в Вооруженные силы РФ.

Ранее стало известно, что в российских колониях появились «роботы-патрульные». Пилотный проект запустили в двух учреждениях уголовно-исполнительной системы Самарской области.

