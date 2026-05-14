Депутат Говырин анонсировал индексацию военных пенсий с 1 октября

Индексация военных пенсий на 4% запланирована в России с 1 октября. Об этом сообщил депутат, член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин в беседе с RT.

Парламентарий подчеркнул, что такой размер индексации заложен в законе о бюджете на текущий год и плановый период 2027-2028 годов. Перерасчет пенсий проведут в беззаявительном порядке. Индексация охватит почти 3,1 млн человек по линии Минобороны, МВД, ФСБ и других силовых ведомств.

«Сами 4% — не финальная цифра. В 2025 году прошло две раздельные индексации: с 1 января — на 9,5% с учетом дополнительного федерального закона, подписанного в феврале, и с 1 октября — еще на 7,6% вместо изначально заложенных в бюджете 4,5% после корректировки по предложению Минобороны», — напомнил Говырин.

По его словам, в случае если фактическая инфляция окажется выше прогнозируемой, индексацию в октябре пересмотрят на основании отдельного федерального закона.

Между тем Социальный фонд РФ в апреле проиндексировал на 6,8% пенсии почти четырех миллионов россиян.

