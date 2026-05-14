Никаких грызунов: Как не заразиться хантавирусом на даче

Если на участке есть старое здание, сарай, нужно оценить, есть ли там грызуны, в таких помещениях точно можно заразиться вирусом, заявил заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской Академии Образования Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН.

«Я бы посоветовал дачникам спросить у начальника СНТ, как давно проводилась дератизация – травля мышей. Это нормальный вопрос, мыши могут вредить хозяйству, не только с точки зрения хантавируса. Если на участке есть старое здание, сарай, тоже нужно оценить, есть ли там грызуны, в таких помещениях точно можно заразиться вирусом. Если соблюдать элементарные правила гигиены, проблем не будет никаких», - сказал он.

Инкубационный период хантавируса – от трех-пяти дней до трех недель, поэтому он может легко передаваться от носителя, заявил заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской Академии Образования Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН.

