Никаких грызунов: Как не заразиться хантавирусом на даче
Геннадий Онищенко заявил НСН, что дачникам необходимо спросить у начальника СНТ, как давно проводилась дератизация – травля мышей.
Если на участке есть старое здание, сарай, нужно оценить, есть ли там грызуны, в таких помещениях точно можно заразиться вирусом, заявил заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской Академии Образования Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН.
«Я бы посоветовал дачникам спросить у начальника СНТ, как давно проводилась дератизация – травля мышей. Это нормальный вопрос, мыши могут вредить хозяйству, не только с точки зрения хантавируса. Если на участке есть старое здание, сарай, тоже нужно оценить, есть ли там грызуны, в таких помещениях точно можно заразиться вирусом. Если соблюдать элементарные правила гигиены, проблем не будет никаких», - сказал он.
Инкубационный период хантавируса – от трех-пяти дней до трех недель, поэтому он может легко передаваться от носителя, заявил заслуженный врач России, врач-эпидемиолог, академик РАН, заместитель президента Российской Академии Образования Геннадий Онищенко в пресс-центре НСН.
Горячие новости
- Путин продлил срок госслужбы замглавы МИД РФ Рябкову
- Число заключенных в России сократилось до 282 тысяч
- «Ничего не понял»: Онищенко рассказал о попытке сдать ЕГЭ
- Онищенко назвал «опасные» страны из-за хантавируса и холеры
- Мантуров рассказал об использовании лазеров для защиты инфраструктуры от БПЛА
- Никаких грызунов: Как не заразиться хантавирусом на даче
- Опасен для людей: Онищенко оценил вероятность пандемии из-за хантавируса
- Онищенко объяснил, почему не будет вакцины против хантавируса
- Онищенко предупредил о вспышке новых вирусов из-за снежной зимы
- Наши в Каннах: Какие российские фильмы представят на зарубежном кинорынке