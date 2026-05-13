Из-за блокады Ормузского пролива страны увеличивают закупки зерна
Многие страны закупаются зерном впрок, так как напуганы ситуацией в Ормузском проливе, сказал в пресс-центре НСН президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский.
«Прямым следствием рисков в Ормузском проливе стала очень существенная активизация в последние месяцы закупок потребителями с мирового рынка. Они напуганы. Они формируют запасы под будущий сезон и под снижение производственного потенциала. Эта ситуация очень существенно сказалась на перспективах следующего сезона. Будем смотреть за развитием ситуации», — сказал собеседник НСН.
Ранее доктор экономических наук, аналитик аграрного рынка Леонид Холод сказал НСН, что сроки посевной в России сдвинутся из-за холодного апреля в целом, однако задержка, по всей видимости, не будет критичной — сложность в том, что аграрии вынуждены будут уложиться в более сжатые сроки.
