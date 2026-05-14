Мантуров рассказал об использовании лазеров для защиты инфраструктуры от БПЛА
Россия использует лазеры для защиты инфраструктуры от беспилотников. Об этом заявил первый вице-премьер Денис Мантуров, передает РИА Новости.
Как отметил первый зампред правительства, лазерными лучами поражается в том числе беспилотная авиация, при этом мощность установок варьируется.
«Те, которые есть на сегодняшний день у нас в активном применении - от 4 киловатт до 90 киловатт. Это то, что используется непосредственно для обеспечения защиты либо критической инфраструктуры и противодействию БПЛА», - указал Мантуров.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что у республики есть боевой лазер, способный сжигать беспилотники на расстоянии 2 километров.
