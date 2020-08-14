Организованных туристов не коснется. Турагенства поддержали идею эвакуировать россиян за деньги
Глава ассоциации «Альянс туристических агентств» в эфире НСН заявила, что поддерживает инициативу МИД России обязать россиян платить за их вывоз из других стран при угрозе жизни.
МИД России выступил с предложением взимать с граждан средства, потраченные на их эвакуацию из-за рубежа при угрозе жизни. Предлагается обязать россиян оплачивать услуги в течение трех месяцев после их транспортировки на Родину. Если же гражданин не перечислит деньги в бюджет, то планируется запускать процедуру принудительного исполнения обязательств.
Глава ассоциации «Альянс туристических агентств» Наталья Осипова в беседе с НСН заявила, что поддерживает предложение Министерства иностранных дел РФ.
«Я полностью согласна с решением МИД России. Речь идет о самостоятельных туристах, которые приобрели билет, проживание за рубежом и преспокойно выехали. С этой минуты туристы несут ответственность за свой отдых и все риски сами, в отличие от организованного туризма. Если гражданин обратился в туристическое агентство и создалась какая-то ситуация с угрозой жизни и здоровья туриста, то ответственность берет на себя туроператор по вывозу туристов. А здесь мы говорим о самостоятельных туристах, поэтому я полностью согласна с решением МИД России. Потому что бюджет государства не резиновый. Если ты принял решение, естественно МИД вывезет, но не бесплатно как в этот раз», - считает Осипова.
В МИД же сослались на субъективизм при оценке ситуации на предмет реальности угрозы жизни гражданина.
Напомним, в связи с распространением новой короновирусной инфекции и закрытию границ, российским властям пришлось в срочном порядке эвакуировать граждан из-за рубежа за федеральные средства.
Ранее глава Ростуризма Зарина Догузова в эфире НСН рассказала, что возврат денег за туры по России будет доступен для поездок, которые россияне совершат до конца текущего года.
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