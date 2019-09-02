Орешкин рассказал о последствиях падения цен на нефть

Орешкин заявил, что цена нефти в 60 долларов за баррель позволяет спокойно вводить инвестиции в новые проекты. Он добавил, что в случае, если мировая экономика столкнется с серьезными проблемами, то это отразится на России, однако не так сильно, как раньше, пишет Газета.ру.

РЕН ТВ уточняет, что по словам министра, при 40 долларах за баррель развивать новые проекты в стране станет сложнее. Однако Орешкин отметил, что даже при такой цене страна «не будет испытывать серьезного давления на финансовый рынок и внутреннюю экономику».

Ранее Банк России сообщил, что в России вырос чистый спрос на наличную иностранную валюту. Взлет составил 45% на американские доллары и 33% на евро. Тем временем руководитель центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов в эфире НСН говорил, что порог в 70 рублей за доллар США может быть пройден осенью 2019 года.

