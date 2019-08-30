Будет ли повальный спрос на валюту краткосрочным?

Согласно прогнозу Минэкономразвития к концу 2019 года доллар опустится до 65,8 рубля. К 2024 году доллар будет оцениваться 67,6 рублям согласно оптимистичному прогнозу и 70,5 рубля в консервативном варианте.

Тем временем руководитель центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов в эфире НСН говорил, что порог в 70 рублей за доллар США может быть пройден осенью 2019 года.

«Когда в декабре 2018 года мы видели 70 рублей за доллар, это был сигнал, что мы, скорее всего, увидим это еще раз. И вот мы сейчас приближаемся к этой отметке. Вполне возможно, что мы перейдет эту линию в 70 рублей за доллар и двинемся немного дальше. Опять же, все будет зависеть еще и от цен на нефть. Но в мировой экономике наметилось нечто явно большее, чем просто замедление роста. И это давит на российскую экономику. Одновременно с этим Центральный банк понимает, что он не может просто взять и резко повысить ключевую ставку, потому что тогда он оборвет кредитование. А кредитование – это то, на чем еще держится внутренний рост экономический. И в результате возникает ситуация, когда против роста доллара внутри страны не оказывается какое-то крупномасштабное сопротивление финансовых властей, и в правительстве и в Центральном банке. А, с другой стороны, мировой рынок оказывает давление на рубль», - высказался собеседник НСН и отметил, что 70 рублей за доллар это не предел.

Экономист Денис Ракша в эфире НСН рассказал, что повышения стоимости валюты будут иметь характер «качелей».

«Это – решение Федеральной резервной системы США о снижении ставки, которое запустило в паре с решением о санкциях против китайского экспорта, которые США ввели в первых числах августа, два этих события, они запустили такие "качели". Одно из них давит на доллар вверх, другое давит на доллар вниз, и вслед за долларом на этих «качелях» качаются все сырьевые товары, все другие валюты, в том числе связанные с сырьевыми товарами. Сейчас курс рубля, цена нефти, цены других сырьевых товаров, курсы других валют будут то опускаться, то подниматься по отношению к доллару. Динамика неизвестна. Амплитуда этих "качелей" тоже неизвестна. Но в принципе один фактор более-менее уравновешивает другой. Но это не значит, что они сойдутся "в ноль" и больше ничего не будет», - пояснил Денис Ракша.

Сколько будет длиться этот период экономист спрогнозировать затруднился, отметив, что «качели» могут задержаться на пару лет.

«Начнет действовать какой-то еще фактор или несколько факторов, и это будет просто другая неопределенность. Эти факторы очевидны, это – следующее заседание ФРС, на котором либо будет принято еще одно решение о понижении ставки, либо оно не будет принято, а также ответные действия Китая в отношении американских санкций. Китай уже пообещал такие действия, и, я думаю, он сильно не будет медлить. Но определенности ждать не нужно – очень надолго вся эта ситуация. ФРС объявила новый раунд смягчения денежно-кредитной политики, который будет длиться от года до двух, а санкции США против китайского экспорта и ответные санкции китайцев – вообще на неопределенное время. По крайней мере, пока вот эти два фактора будут более-менее уравновешивать друг друга, мы будет иметь эти «качели», то есть от года до двух», - говорил ранее в эфире НСН Ракша.

Как отмечает Банк России, в июне в Россию было ввезено иностранной валюты на 54% больше, чем в мае – сумма составила 2 млрд долларов.

Ранее в эфире НСН независимый финансовый эксперт, автор проекта All Economics Антон Шабанов рассказывал, почему 26 июля не стал "самым плохим днем рубля".

