Бизнесмены поспорили с Орешкиным о страхах российских предпринимателей
Предприниматель, заместитель председателя партии РОСТА Сергей Дёмин в эфире НСН опроверг заявление министра экономики о том, что российский бизнес боится получать прибыль.
Глава Минэкономразвития Максим Орешкин в ходе обсуждения национального проекта на Международном форуме производительности заявил, что представители бизнеса боятся повышать производительность труда и прибыль на своих предприятиях, так как после этого ожидают дополнительных проверок, штрафов и даже прихода правоохранительных органов. Об этом
Министр привел пример бизнесмена, которому специалисты Федерального центра компетенций в сфере производительности труда указали на неэффективные процессы, работа над которыми позволит повысить производительность труда и увеличить прибыль, но тот назвал аргументы против повышения производительности.
Предприниматель, заместитель председателя «Партии Роста» бизнес-омбудсмена Бориса Титова Сергей Дёмин в эфире НСН не согласился с утверждением Максима Орешкина.
«Предприниматели боятся не повышать производительность, а вкладывать деньги. Для поднятия производительности надо вкладывать, покупать новое оборудование. Есть два фактора важных: отсутствие спроса и боязнь вкладывать деньги из-за страха перед государственным катком — если необходимо будет им забрать, то бизнес заберут. Нет никаких гарантий безопасности сохранить то, во что ты вложил», — полагает Дёмин.
Государство с одной стороны призывает к развитию бизнеса, в другой стороны занимается его удушением, охарактеризовал ситуацию предприниматель.
«Надо государству сделать хотя бы первые пять шагов: доступные кредиты, умные налоги, тарифы, приведите в порядок контрольно-надзорную систему и уголовную. Молодёжь уезжает, не видя здесь перспективы. Слова расходятся с делом. Президент говорит, что бизнес нельзя кошмарить, а на нижних этажах что хотят, то и делают. Словом, предприниматели боятся не прибыль увеличивать, а — вести бизнес», — уточнил эксперт.
Ранее НСН сообщила, что в Цифровом деловом пространстве столицы состоялся форум женского предпринимательства «Стань богатой – 2019». В нем приняли участие будущие и действующие представительницы бизнеса, чтобы обменяться знаниями и опытом в построении собственного дела и получить от представителей власти необходимые консультации, рассказали в которых в департаменте предпринимательства и инновационного развития города Москвы.
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