Бизнесмены поспорили с Орешкиным о страхах российских предпринимателей

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин в ходе обсуждения национального проекта на Международном форуме производительности заявил, что представители бизнеса боятся повышать производительность труда и прибыль на своих предприятиях, так как после этого ожидают дополнительных проверок, штрафов и даже прихода правоохранительных органов. Об этом

Министр привел пример бизнесмена, которому специалисты Федерального центра компетенций в сфере производительности труда указали на неэффективные процессы, работа над которыми позволит повысить производительность труда и увеличить прибыль, но тот назвал аргументы против повышения производительности.

Предприниматель, заместитель председателя «Партии Роста» бизнес-омбудсмена Бориса Титова Сергей Дёмин в эфире НСН не согласился с утверждением Максима Орешкина.

«Предприниматели боятся не повышать производительность, а вкладывать деньги. Для поднятия производительности надо вкладывать, покупать новое оборудование. Есть два фактора важных: отсутствие спроса и боязнь вкладывать деньги из-за страха перед государственным катком — если необходимо будет им забрать, то бизнес заберут. Нет никаких гарантий безопасности сохранить то, во что ты вложил», — полагает Дёмин.