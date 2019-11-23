В Москве прошел форум для бизнесвумен

В Цифровом деловом пространстве столицы состоялся форум женского предпринимательства «Стань богатой – 2019». В нем приняли участие будущие и действующие представительницы бизнеса, чтобы обменяться знаниями и опытом в построении собственного дела и получить от представителей власти необходимые консультации, рассказали в которых в департаменте предпринимательства и инновационного развития города Москвы.

В числе типичных участниц оказались женщины, развивающие бизнес в сфере услуг красоты или питания на деньги, взятые в долг у родственников и знакомых. Для них созданы сервисы, способные облегчить ведение дела.

«Москва – это очень конкурентная среда, где каждый день создается около 400 новых бизнесов. Для тех, кто печет и продает тортики, пишет компьютерные программы или дает уроки, появилось новое окно возможностей – институт самозанятых. Зарегистрировавшись в программе «Мой налог» вы можете официально получать доход от своего дела, пользуясь при этом минимальным налогообложением и не утруждая себя ведением сложного документооборота», - отметил . руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

Также участницы форума обсудили тонкости развития интеллектуального бизнеса, который ведут преимущественно женщины с высшим образованием. Таких женщин немало среди владельцев преуспевающих юридических, аудиторских и рекрутинговых фирм. Речь шла и об особенностях социального предпринимательства.

Участницы форума узнали о субсидировании части расходов расходов предприятий, ориентированных на внешние рынки, а также о деятельности Фонда содействия кредитованию малого бизнеса Москвы, который выступает поручителем при взаимодействии предпринимателей с банками, принимая на себя риски обеспечения до 70% от суммы кредита.

Отметим, форум «Стань богатой» – уникальный курс для женщин-предпринимателей, организованный московсими властями совместно с брендом № 1 для женщин Cosmopolitan. Цель обучающего проекта о финансовой независимости и женском предпринимательстве – помочь женщинам разобраться в особенностях ведения бизнеса, найти ответы на сложные деловые вопросы и узнать, как приумножить свой капитал.

