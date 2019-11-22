Экономист не увидел причин для новогоднего ослабления рубля

Ослабление курса рубля к Новому году до 64-65 рублей за доллар прогнозируют опрошенные РБК аналитики. Единственными, кто допускает иной сценарий поведения национальной валюты, оказались эксперты Сбербанка.

«Пока наш базовый сценарий предполагает ослабление рубля до 67 руб. до конца года», — отметил стратег банка по рынкам валют и процентных ставок Юрий Попов. Такое развитие событий может произойти на фоне продажи рисковых активов, если США, как планировали, повысят тарифы на китайский импорт в середине декабря.

Труднопредсказуемым назвал такой сценарий в эфире НСН экономист Денис Ракша. По его словам, никто не может гарантировать, что сделка между Вашингтоном и Пекином произойдёт именно в этот временной промежуток.