Экономист не увидел причин для новогоднего ослабления рубля
Денис Ракша рассказал НСН, какие факторы чаще всего способны привести к резкому изменению курса валют.
Ослабление курса рубля к Новому году до 64-65 рублей за доллар прогнозируют опрошенные РБК аналитики. Единственными, кто допускает иной сценарий поведения национальной валюты, оказались эксперты Сбербанка.
«Пока наш базовый сценарий предполагает ослабление рубля до 67 руб. до конца года», — отметил стратег банка по рынкам валют и процентных ставок Юрий Попов. Такое развитие событий может произойти на фоне продажи рисковых активов, если США, как планировали, повысят тарифы на китайский импорт в середине декабря.
Труднопредсказуемым назвал такой сценарий в эфире НСН экономист Денис Ракша. По его словам, никто не может гарантировать, что сделка между Вашингтоном и Пекином произойдёт именно в этот временной промежуток.
«Никаких особых факторов, которые могли бы повлиять на курс, я не вижу. В рамках нынешнего коридора, я думаю, он и будет. Если имелась в виду финализация торговой сделки между США и Китаем, которая теоретически должна укрепить доллар и ослабить к нему все другие валюты, то никто, включая американцев и китайцев, не знает, когда они её финализируют, и сделают ли это вообще. Поэтому говорить, что это повлияет на курс конкретно к концу года, я бы не решился», — заявил экономист.
Есть и другие факторы, способные повлиять на рубль, однако большинство из них традиционно остаются неизвестными для экспертов. По словам Ракши, резкие изменения курса валют чаще всего происходят на фоне неожиданных событий на мировой арене.
«Рубль может немного ослабнуть за счёт того, что будет выброс большого количества рублей в декабре за счёт бюджетных платежей, и частично эти деньги могут пойти на валютный рынок. Но принципиально это не повлияет — будет в районе 64-64,5 рублей за доллар. Но про 67 на основании этого говорить нельзя. Опять же, все аналитики всегда говорят — “Если ничего не случится непредвиденного”. Такие резкие скачки, как правило, возникают вследствие непредвиденных факторов», — заключил Ракша.
Ранее НСН писала, что французское издание Les Echos опубликовало материал, в котором рассказывает об успешном опыте России при отказе от доллара. В материале отмечалось, что Кремль делает выбор в пользу евро и юаней, стремясь к независимости от американской валюты. Завкафедрой госрегулирования экономики РАНХиГС при президенте РФ Владимир Климанов в эфире НСН подтвердил выводы зарубежных экспертов, которые заявили о стабилизации рубля.
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