Орешкин: Инфляция в России может оказаться ниже, чем в ЕС

Инфляция в России во втором квартале 2023 года может быть ниже, чем в государствах Евросоюза. Об этом заявил помощник президента РФ Максим Орешкин на форуме «Территория смыслов», передает РИА Новости.

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«Может сложиться ситуация, что во втором квартале следующего года инфляция в России будет значительно ниже, чем в том же Евросоюзе», — цитирует Орешкина Газета.ru.

Экс-министр экономического развития РФ считает, что ведущую роль в ситуации сыграет самообеспечение страны основными ресурсами: продовольствием, энергетикой, материалами.

Ранее председатель фракции «Альтернатива для Германии» Ландтага (парламента) Баварии, адвокат Ульрих Зингер в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что канцлер Германии Олаф Шольц винит в нехватке энергоресурсов и инфляции в стране только Владимира Путина, но на деле руководство ФРГ собственноручно сделало все, чтобы привести государство к кризису.

«Правительство и Шольц стараются обвинить Россию во всем: инфляция высокая, энергии мало. Для них во всем виноват Путин, они оскорбляют его, говоря о том, что он какой-то гангстер. На каждое слово они обвиняют Россию», - сказал Зингер.

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Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:ЕвросоюзРоссияИнфляцияМаксим Орешкин
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