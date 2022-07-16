Орешкин: Инфляция в России может оказаться ниже, чем в ЕС
Инфляция в России во втором квартале 2023 года может быть ниже, чем в государствах Евросоюза. Об этом заявил помощник президента РФ Максим Орешкин на форуме «Территория смыслов», передает РИА Новости.
«Может сложиться ситуация, что во втором квартале следующего года инфляция в России будет значительно ниже, чем в том же Евросоюзе», — цитирует Орешкина Газета.ru.
Экс-министр экономического развития РФ считает, что ведущую роль в ситуации сыграет самообеспечение страны основными ресурсами: продовольствием, энергетикой, материалами.
Ранее председатель фракции «Альтернатива для Германии» Ландтага (парламента) Баварии, адвокат Ульрих Зингер в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что канцлер Германии Олаф Шольц винит в нехватке энергоресурсов и инфляции в стране только Владимира Путина, но на деле руководство ФРГ собственноручно сделало все, чтобы привести государство к кризису.
«Правительство и Шольц стараются обвинить Россию во всем: инфляция высокая, энергии мало. Для них во всем виноват Путин, они оскорбляют его, говоря о том, что он какой-то гангстер. На каждое слово они обвиняют Россию», - сказал Зингер.
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