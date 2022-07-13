МВФ: В 2023 году мир ждет рецессия и энергетический кризис
Глобальный энергетический кризис и рецессию экономик многих стран спрогнозировали на 2023 год аналитики Международного валютного фонда. Об этом сообщила в среду директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева, передает РИА Новости.
По её словам, к этому, в том числе, приведут перебои с поставками газа в Европу.
«2022 год будет тяжелым для мировой экономики, а 2023 - возможно, еще тяжелее, с повышенным риском рецессии», - подчеркнула Георгиева.
Она также проинформировала о том, что МВФ, в силу ряда внешних факторов, включая события на Украине, высокую инфляцию в целом ряде стран, а также перебои в цепочках поставок, намерен в июльском отчете дать прогноз по дальнейшему замедлению роста глобальной экономики в 2022 и 2023 годах.
Ранее в МВФ сообщили, что цены на продовольствие в 2023 году продолжат расти.
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