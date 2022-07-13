МВФ: В 2023 году мир ждет рецессия и энергетический кризис

Глобальный энергетический кризис и рецессию экономик многих стран спрогнозировали на 2023 год аналитики Международного валютного фонда. Об этом сообщила в среду директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева, передает РИА Новости.

По её словам, к этому, в том числе, приведут перебои с поставками газа в Европу.

«2022 год будет тяжелым для мировой экономики, а 2023 - возможно, еще тяжелее, с повышенным риском рецессии», - подчеркнула Георгиева.