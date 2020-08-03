Кричевский: Росстат не учитывает доходов более 40% занятых
Экономист Никита Кричевский специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Первоначальный ипотечный взнос снизили
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о снижении первоначального ипотечного взноса с 20 до 15 процентов в рамках программы льготной ипотеки, которая действует до 1 ноября 2020 года.
Никита Кричевский: «Отмечу, эта мера рассчитана лишь на первичное жилье. Безусловно, хорошая и интересная новость для тех, кто не успевает накопить нужные двадцать процентов до ноября этого года. Таким образом, более двухсот тысяч семей потенциально смогут улучшить свои жилищные условия», – отметил в эфире НСН Никита Кричевский.
Составлен рейтинг сфер с самыми высокими зарплатами
Эксперты составили рейтинг сфер с самыми высокими зарплатами в России. На первом месте рыболовство и рыбоводство, на втором – финансовая сфера, на третьем расположилась добыча полезных ископаемых. Об исследовании пишут РИА Новости.
Никита Кричевский: «Все это здорово, мы очень рады за рыбаков, рыболовов, банкиров и финансов. Это прекрасно, если бы не одно «но». Росстат не видит доходы более чем 40 процентов занятых, а именно, тех, кто работает в малом и среднем бизнесе, индивидуальных предпринимателей, самозанятых и прочих граждан, обеспечивающих себя самостоятельно», – подчеркнул он в интервью НСН.
Россия разрывает соглашение по двойному налогообложению с Кипром
Россия приступила к процедуре разрыва соглашения по двойному налогообложению с Кипром, куда из РФ уходит существенная доля дивидендов.
Никита Кричевский: «Деофшоризация и все такое. Мы должны радоваться, быть счастливы, но есть два обстоятельства. Во-первых, с этого года наши олигархи, обладающие офшорными контролируемыми иностранными компаниями, а они расположены преимущественно на Кипре, вместо внесения в свои декларации прибыли своих кипрских компаний и уплаты с этой прибыли 13 процентов, будут декларировать всего 5 миллионов рублей. И все. А во-вторых, в этом году и предстоящие годы дивиденды, направляемые в офшоры, будут облагаться по ставке ноль процентов. Спрашивается, зачем нашим олигархам соглашение с Кипром? Эта новость к реальной деофшоризации не имеет, к сожалению, никакого отношения», – подытожил в разговоре с НСН Никита Кричевский.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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