Кричевский: Росстат не учитывает доходов более 40% занятых

Никита Кричевский: «Деофшоризация и все такое. Мы должны радоваться, быть счастливы, но есть два обстоятельства. Во-первых, с этого года наши олигархи, обладающие офшорными контролируемыми иностранными компаниями, а они расположены преимущественно на Кипре, вместо внесения в свои декларации прибыли своих кипрских компаний и уплаты с этой прибыли 13 процентов, будут декларировать всего 5 миллионов рублей. И все. А во-вторых, в этом году и предстоящие годы дивиденды, направляемые в офшоры, будут облагаться по ставке ноль процентов. Спрашивается, зачем нашим олигархам соглашение с Кипром? Эта новость к реальной деофшоризации не имеет, к сожалению, никакого отношения», – подытожил в разговоре с НСН Никита Кричевский.

