Батурин поддержал разрыв налогового соглашения с Кипром

В эфире НСН бизнесмен призвал наказать тех, кто принимал это соглашение в 1998 году.

Россия приготовилась разорвать соглашение об избежании двойного налогообложения с Кипром. Это означает, что в скором времени россияне могут лишиться возможности легального ухода от уплаты налогов при выводе средств из РФ посредством дивидендов.

Бизнесмен Виктор Батурин в беседе с НСН поддержал намерение российских властей, при этом призвав наказать тех, кто некогда подписал это соглашение.

«Надо для начала того, кто соглашение заключил призвать к ответственности. Не укладывается ни в какой нормальный разум, что государство дает возможности платить и не платить налоги. Не должно быть так, что государство кому-то дает возможность не платить налоги – пользоваться офшорами на Кипре, а рабочий у станка должен платить свои 13% из-за того, что он даже не знает, где этот Кипр находится. Давно это нужно было сделать», - пояснил свою позицию Батурин.

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О намерении пересмотреть условия соглашений об избежании двойного налогообложения с зарубежными странами еще в конце марта этого года заявил президент России Владимир Путин. После чего российская сторона вела переговоры со странами, в отношении которых соглашение используется наиболее часто. Однако, с Кипром не удалось договориться о новых условиях сотрудничества — Никосия выступает за сохранение действующих правил, а Россия предлагает увеличить действующие ставки.

После разрыва соглашения кипрские резиденты, которые имеют доли в российских компаниях и получают от них дивиденды, не смогут платить с них налоги в бюджет России по льготной ставке в 5 и 10% вместо установленных для иностранцев 15%. Кроме того будет ликвидировано обнуление при уплате налога на прибыль с процентов по займам от российских должников.

Соглашение с Кипром об избежании двойного налогообложения было подписано и вступило в силу в 1998 году. Без досрочного разрыва его по инициативе одной из сторон Соглашение должно было прекратить свое действие 1 января 2021 года.

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ФОТО: РИА Новости/Андрей Стенин
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