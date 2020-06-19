Батурин поддержал разрыв налогового соглашения с Кипром

Россия приготовилась разорвать соглашение об избежании двойного налогообложения с Кипром. Это означает, что в скором времени россияне могут лишиться возможности легального ухода от уплаты налогов при выводе средств из РФ посредством дивидендов.

Бизнесмен Виктор Батурин в беседе с НСН поддержал намерение российских властей, при этом призвав наказать тех, кто некогда подписал это соглашение.

«Надо для начала того, кто соглашение заключил призвать к ответственности. Не укладывается ни в какой нормальный разум, что государство дает возможности платить и не платить налоги. Не должно быть так, что государство кому-то дает возможность не платить налоги – пользоваться офшорами на Кипре, а рабочий у станка должен платить свои 13% из-за того, что он даже не знает, где этот Кипр находится. Давно это нужно было сделать», - пояснил свою позицию Батурин.