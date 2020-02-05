«Операция по прикрытию». Экономист отверг влияние коронавируса на ВВП России

Руководитель центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василий Колташов в эфире НСН объяснил, что на ВВП России скажется не коронавирус, а давно назревшие в китайской и в целом мировой экономике проблемы.

«На ВВП влияет не вирус, на ВВП влияет всё, что происходит в экономике, на рынках. Не было в истории таких страшных случаев, когда бы вирус или эпидемия предшествовали экономическому падению. Наоборот, экономические проблемы предшествовали приходу вирусов всегда. Кризисы совпадали с эпидемиями. В нашем случае эпидемия - по сути, не такая уж страшная - совпадает с проблемами в китайской экономике.

В результате это, конечно, касается российской экономики. Поэтому, скорее всего, 2020 год мы получим как год довольно непростой. Нельзя исключать, что не только в России, но и в ряде других экономик в какие-то месяцы вполне может быть зафиксирован даже отрицательный ВВП», - полагает экономист.

По мнению Колташова, борьба с вирусом фактически служит щитом от лишних вопросов к экономике Китая, пока власти страны пытаются её трансформировать.

«Вообще, вся история с коронавирусом выглядит как грамотная операция китайских властей по прикрытию сжатия собственной экономики – и, соответственно, уменьшения импорта, в том числе импорта нефти марки Brent. В этом смысле падение мировых цен на нефть логично и не очень-то связано с самим вирусом, а скорее связано с состоянием китайской экономики, и без того имеющей немало трудностей. Все думали, что китайская экономика всегда будет расти на 6-10%, а оказывается, что это не так, что не может Китай расти при стагнирующей мировой экономике. Нужен вирус, который бы это объяснил», - поделился своей точкой зрения Колташов.

Ранее Всемирный банк прогнозировал, что рост ВВП Китая в 2020 году «умеренно» замедлится до 5,9%.

