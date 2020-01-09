Всемирный банк рассказал о темпах роста российской экономики в 2020 году

Всемирный банк (ВБ) опубликовал ежегодный прогноз, согласно которому мировая экономика в 2020 году вырастет на 2,5%. В докладе отмечается, что глобальному экономическому росту будет способствовать постепенное восстановление инвестиций и торговли после спада в 2019 году, передает РИА Новости.

Однако, согласно прогнозу аналитиков, рост среди стран с развитой экономикой будет ниже. В целом он составит до 1,4%, а рост в странах с развивающимся рынком ускорится до 4,1%, пишет «Газета.ру».

ВБ банк прогнозирует, что рост экономики в США замедлится до 1,8%, а в еврозоне до 1%. В Китае рынок продолжит «умеренное замедление» до 5,9% в 2020 году.

Темпы роста экономики России, по данным Всемирного банка, составят 1,6%, отмечает Ura.ru. Такой показатель ожидается при условии стабилизации цен на основные сырьевые ресурсы.

Экономист Михаил Хазин в эфире НСН назвал проблему российской экономики, которая мешает ее росту. Он прокомментировал прогноз слоубализации экономики на 2020 год. В исследовании aудиторской компaнии PwC «Обзор мировой экономики» говорится, что темпы ростa мировой экономики зaмедлятся до 3,4% в 2020 году.



