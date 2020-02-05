Новости за ночь: Аналитики оценили возможный ущерб экономике РФ от коронавируса

По оценке авторов прогноза, из-за этого рост ВВП России замедлится на 0,28 процентных пункта – до 1,72%. Таким образом, влияние коронавируса может обнулить эффект от предложенных президентом Владимиром Путиным мер по социальной поддержке населения. По подсчётам Citi, эти меры могут внести вклад в ВВП в 0,24 процентных пункта. Минэкономразвития РФ оценивало эффект в 0,3 процентных пункта.

Не все согласны с прогнозом Citi. Например, главный экономист «Альфа-банка» Наталия Орлова сказала журналистам, что не ждёт замедления роста российского ВВП из-за эпидемии. Она полагает, что туристический рынок пострадает не сильно, зависимость России китайских продуктов питания невелика, а чувствительность курса рубля к нефтяным котировкам снижает бюджетное правило.

Последствия коронавируса усложнили логистику крупных ретейлеров - это признавали, например, в «Магните». Поставщиков из Китая начала менять на контрагентов из других стран X5 Retail Group (владелец «Перекрестков» и «Пятёрочек»), отмечал «Интерфакс». При этом доля прямого импорта из Китая у того же X5 составляла меньше 1%, у «Магнита» - до 3% от общего оборота фруктов и овощей.

Коронавирус нового типа продолжает активно распространяться в Китае. По последним данным, число заразившихся превысило 24 тысячи человек, погибли 490 человек.

