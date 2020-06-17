Оператор «Северного потока-2» обжаловал решение регулятора Германии

Регулятор отказал на том основании, что трубу не успели достроить до 23 мая 2019 года, когда вступили в силу поправки в третий энергопакет. Истец пытается доказать, что с точки зрения экономической функциональности трубопровод был к тому моменту завершён, и инвестиции были вложены задолго до того, как Европейская комиссия изменила свои подходы.

Между тем, в США обсуждают возможность новых санкций в отношении «Северного потока-2» и связанных с ним компаний. В Бундестаге призывают отвечать американцам санкциями на санкции, которые можно рассматривать как посягательство на суверенитет Германии.

Глава Минэнерго РФ Александр Новак 17 июня заявил, что возможные новые санкции по «Северному потоку-2» не помогут совместным усилиям по восстановлению мировой экономики, передаёт RT.

