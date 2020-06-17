Оператор «Северного потока-2» обжаловал решение регулятора Германии
Компания Nord Stream 2 AG, являющаяся оператором проекта «Северный поток-2», подало апелляцию в суд Дюссельдорфа в связи с отказом Федерального сетевого агентства Германии (BNA) освободить вторую ветку газопровода от требований обновлённой газовой директивы Евросоюза. Об этом сообщает РИА Новости.
Регулятор отказал на том основании, что трубу не успели достроить до 23 мая 2019 года, когда вступили в силу поправки в третий энергопакет. Истец пытается доказать, что с точки зрения экономической функциональности трубопровод был к тому моменту завершён, и инвестиции были вложены задолго до того, как Европейская комиссия изменила свои подходы.
Между тем, в США обсуждают возможность новых санкций в отношении «Северного потока-2» и связанных с ним компаний. В Бундестаге призывают отвечать американцам санкциями на санкции, которые можно рассматривать как посягательство на суверенитет Германии.
Глава Минэнерго РФ Александр Новак 17 июня заявил, что возможные новые санкции по «Северному потоку-2» не помогут совместным усилиям по восстановлению мировой экономики, передаёт RT.
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