Оператор «Северного потока-2» обжаловал решение регулятора Германии

Компания Nord Stream 2 AG, являющаяся оператором проекта «Северный поток-2», подало апелляцию в суд Дюссельдорфа в связи с отказом Федерального сетевого агентства Германии (BNA) освободить вторую ветку газопровода от требований обновлённой газовой директивы Евросоюза. Об этом сообщает РИА Новости.

Игра против «Потока»: Почему ограничения с газопровода сняли наполовину

Регулятор отказал на том основании, что трубу не успели достроить до 23 мая 2019 года, когда вступили в силу поправки в третий энергопакет. Истец пытается доказать, что с точки зрения экономической функциональности трубопровод был к тому моменту завершён, и инвестиции были вложены задолго до того, как Европейская комиссия изменила свои подходы.

Между тем, в США обсуждают возможность новых санкций в отношении «Северного потока-2» и связанных с ним компаний. В Бундестаге призывают отвечать американцам санкциями на санкции, которые можно рассматривать как посягательство на суверенитет Германии.

Глава Минэнерго РФ Александр Новак 17 июня заявил, что возможные новые санкции по «Северному потоку-2» не помогут совместным усилиям по восстановлению мировой экономики, передаёт RT.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:ГазЕвросоюзГерманияСеверный Поток-2
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры