В Бундестаге призвали наказывать сенаторов США за «Северный поток-2»

Властям Германии следует вводить санкции против американских сенаторов, разработавших санкции против «Северного потока-2», заявил глава комитета Бундестага Германии по энергетике Клаус Эрнст.

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Он призвал «не лепетать», а дать жёсткий ответ, передаёт РИА Новости. По словам Эрнста, в его комитет явное большинство выступает за продолжение строительства второй нитки газопровода.

Ранее Эрнст заявил о возможности штрафных пошлин на природный газ из США. Как отмечает RT, немецкий депутат тогда назвал поведение американцев в отношении «Северного потока-2» посягательством на суверенитет Германии.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:Санкции СШАГерманияСеверный Поток-2
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