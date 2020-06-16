В Бундестаге призвали наказывать сенаторов США за «Северный поток-2»

Он призвал «не лепетать», а дать жёсткий ответ, передаёт РИА Новости. По словам Эрнста, в его комитет явное большинство выступает за продолжение строительства второй нитки газопровода.

Ранее Эрнст заявил о возможности штрафных пошлин на природный газ из США. Как отмечает RT, немецкий депутат тогда назвал поведение американцев в отношении «Северного потока-2» посягательством на суверенитет Германии.

