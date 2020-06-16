В Бундестаге призвали наказывать сенаторов США за «Северный поток-2»
Властям Германии следует вводить санкции против американских сенаторов, разработавших санкции против «Северного потока-2», заявил глава комитета Бундестага Германии по энергетике Клаус Эрнст.
Он призвал «не лепетать», а дать жёсткий ответ, передаёт РИА Новости. По словам Эрнста, в его комитет явное большинство выступает за продолжение строительства второй нитки газопровода.
Ранее Эрнст заявил о возможности штрафных пошлин на природный газ из США. Как отмечает RT, немецкий депутат тогда назвал поведение американцев в отношении «Северного потока-2» посягательством на суверенитет Германии.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
545 тыс.+8 248 / сут.
Умерли
7 284+193 / сут.
Выздоровели
294 тыс.+9 767 / сут.
- В Бундестаге призвали наказывать сенаторов США за «Северный поток-2»
- Против сотрудников «Норникеля» завели новое дело
- Путин не будет выступать перед россиянами до голосования по Конституции
- Пограничный спор Индии и Китая привел к боевым действиям
- В Кремле обеспокоены обострением на Корейском полуострове
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru