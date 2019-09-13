Омбудсмен не поверил в регистрацию 90% самозанятых

Заместитель главы ФНС Даниил Егоров заявил, что регистрация самозанятых граждан будет завершена досрочно в 2019 году. На данный момент регистрацию прошли 90% таких лиц, пишет kp.ru.

Напомним, с января 2019 года в Татарстане, Москве, Московской и Калужской областях ввели специальный налоговый режим на профессиональный доход. По словам представителя ФНС, в рамках данного эксперимента зарегистрировалось более 180 тыс. человек. Предыдущие попытки вывода «из тени» самозанятых граждан привели к легализации только 2 тыс. человек, отметил Егоров.

Общественный омбудсмен по вопросам защиты прав микробизнеса и самозанятых граждан, предприниматель Дмитрий Потапенко в эфире НСН рассказал, по каким показателям следует рассчитывать выполнение плана.

«Если сравнивать прошлый опыт и этот эксперимент, то люди не начали верить властям больше. Вопрос в том, кто этот план поставил и относительно каких показателей выстроен план? А то без этих данных можно выполнить и план на 146%, если поставить его себе самому. Если говорить о 2 тыс самозанятых, то это было только предложение, а сейчас есть некоторая «принудиловка.