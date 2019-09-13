Омбудсмен не поверил в регистрацию 90% самозанятых
Общественный омбудсмен по вопросам защиты прав микробизнеса и самозанятых граждан отметил в эфире НСН, что не верит в досрочное выполнение плана по регистрации самозанятых.
Заместитель главы ФНС Даниил Егоров заявил, что регистрация самозанятых граждан будет завершена досрочно в 2019 году. На данный момент регистрацию прошли 90% таких лиц, пишет kp.ru.
Напомним, с января 2019 года в Татарстане, Москве, Московской и Калужской областях ввели специальный налоговый режим на профессиональный доход. По словам представителя ФНС, в рамках данного эксперимента зарегистрировалось более 180 тыс. человек. Предыдущие попытки вывода «из тени» самозанятых граждан привели к легализации только 2 тыс. человек, отметил Егоров.
Общественный омбудсмен по вопросам защиты прав микробизнеса и самозанятых граждан, предприниматель Дмитрий Потапенко в эфире НСН рассказал, по каким показателям следует рассчитывать выполнение плана.
«Если сравнивать прошлый опыт и этот эксперимент, то люди не начали верить властям больше. Вопрос в том, кто этот план поставил и относительно каких показателей выстроен план? А то без этих данных можно выполнить и план на 146%, если поставить его себе самому. Если говорить о 2 тыс самозанятых, то это было только предложение, а сейчас есть некоторая «принудиловка.
«План может быть только в том случае, когда его ставит кто-то со стороны»
Если ранее сообщали, что сейчас речь идет о 15 млн человек, то рассматривать 180 тыс. самозанятых [которые зарегистрировались] нужно исходя из трех показателей. Первое - на сколько увеличилась или упала регистрация индивидуальных предпринимателей с абсолютно аналогичным режимом налогообложения. Второе - насколько увеличилось или упало количество регистраций ООО (обществ с ограниченной ответственностью – прим.НСН), с абсолютно аналогичным режимом регистрации под 6%. И только после этого бравурно можно нести данные к первому лицу», - рассказал омбудсмен.
Кроме этого, для выявления эффективности эксперимента по самозанятым, Потапенко предложил начать с самого низшего звена налоговой системы.
«Какие налоговые поступления мы получили? Сколько мы потратили на администрирование этого налогового режима? Сколько налоговых инспекторов на сегодняшней день стало загружено большим объемом работы? Также необходимо понимать - сколько налогоплательщику стоит рубль этого налога. Очень бы хотелось увидеть эти расчёты, именно тогда мы уже наконец-то будем относиться к взиманию налогов с точки зрения государственного подхода. Рубль налогов должен быть четко рублем налогов, а не полутора рублями затрат государства и рублем налогов - это убытки», - заключил общественный омбудсмен по вопросам защиты прав микробизнеса и самозанятых граждан.
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