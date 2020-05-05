Прогнозы по безработице в России сравнили с гаданием на кофейной гуще

«Начнем с того, что сейчас никто ничего не знает. Любые прогнозы в текущей ситуации – это гадание на кофейной гуще. И о чем именно он говорит? Речь идет об уровне безработицы в среднем за год? Или речь идет об уровне безработице на пике кризиса? Или к концу года? На деле это могут оказаться сильно непохожие цифры. И оптимистический и пессимистический сценарии есть и будут всегда, когда есть неопределенность. И сейчас, на самом-то деле, еще нет никакой статистики, она появится только в конце мая, даже за апрель. Кроме того, ключевая статистика, касающаяся показателя безработицы, она вообще не появится в ближайшие месяцы, потому что тот инструмент, которым пользуются для измерения безработицы, а именно, опросы населения, варианты обследования рабочей силы, они не смогут проводиться по объективным причинам. Потому что никакой интервьюер не станет ходить сейчас по домам и расспрашивать людей, а никакая семья не станет пускать к себе интервьюера. Поэтому сейчас ситуация полной неопределенности. И понятно, что при оптимистическом сценарии, безработица возрастает совсем чуть-чуть, в противном случае – вырастает очень сильно», – говорит он.

Ранее заместитель директора Центра трудовых исследований НИУ ВШЭ Ростислав Капелюшников в интервью НСН отметил, что у работодателей в текущей ситуации не много вариантов для выхода из нее. Они могут либо договориться с сотрудниками или с банками, либо разориться.

