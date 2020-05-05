Прогнозы по безработице в России сравнили с гаданием на кофейной гуще
Любые цифры, которые сегодня даются в каких-либо сценариях, на деле могут быть сильно отличны от реальности, об этом с интервью НСН заявил заместитель директора Центра трудовых исследований НИУ ВШЭ Ростислав Капелюшников.
России предсказали два сценария по уровню безработицы в стране, которые могут быть достигнуты по итогам пандемии коронавируса. Их в интервью «Российской газете» озвучил профессор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов. Согласно оптимистичному прогнозу, до конца 2020 года количество безработных в стране увеличится до пяти миллионов, по пессимистичному сценарию – до семи миллионов человек.
В свою очередь, заместитель директора Центра трудовых исследований НИУ ВШЭ Ростислав Капелюшников в беседе с НСН сравнил любые прогнозы сегодня с гаданием на кофейной гуще.
«Начнем с того, что сейчас никто ничего не знает. Любые прогнозы в текущей ситуации – это гадание на кофейной гуще. И о чем именно он говорит? Речь идет об уровне безработицы в среднем за год? Или речь идет об уровне безработице на пике кризиса? Или к концу года? На деле это могут оказаться сильно непохожие цифры. И оптимистический и пессимистический сценарии есть и будут всегда, когда есть неопределенность. И сейчас, на самом-то деле, еще нет никакой статистики, она появится только в конце мая, даже за апрель. Кроме того, ключевая статистика, касающаяся показателя безработицы, она вообще не появится в ближайшие месяцы, потому что тот инструмент, которым пользуются для измерения безработицы, а именно, опросы населения, варианты обследования рабочей силы, они не смогут проводиться по объективным причинам. Потому что никакой интервьюер не станет ходить сейчас по домам и расспрашивать людей, а никакая семья не станет пускать к себе интервьюера. Поэтому сейчас ситуация полной неопределенности. И понятно, что при оптимистическом сценарии, безработица возрастает совсем чуть-чуть, в противном случае – вырастает очень сильно», – говорит он.
Ранее заместитель директора Центра трудовых исследований НИУ ВШЭ Ростислав Капелюшников в интервью НСН отметил, что у работодателей в текущей ситуации не много вариантов для выхода из нее. Они могут либо договориться с сотрудниками или с банками, либо разориться.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
155 тыс.+10 102 / сут.
Умерли
1 451+95 / сут.
Выздоровели
19 865+1 770 / сут.
- Прогнозы по безработице в России сравнили с гаданием на кофейной гуще
- Вирусолог спрогнозировал выход России на плато по COVID-19
- Брюн: Запрет «наливаек» - важный шаг, но спешить не надо
- Кричевский опроверг прогнозы Дворковича
- Советник ВОЗ назвал два лучших средства борьбы с COVID-19
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru