Дворкович: Господдержка бизнесу потребуется в июне-июле
Председатель фонда «Сколково» Аркадий Дворкович назвал принятые в РФ меры поддержки малого и среднего бизнеса на фоне пандемии коронавируса достаточными и спрогнозировал необходимость основой помощи компаниям в июне-июле, сообщает РБК.
«Я думаю, заявленных мер или достаточно, или почти достаточно. Главное - чтобы они заработали. Мы ожидаем, что в ближайшие недели все эти меры начнут реально работать, потому что пока еще не все заявленные механизмы на практике эффективно реализуются», - сказал он.
Дворкович считает, что в июне и июле российским компаниям потребуется поддержка со стороны государства.
«По резидентам "Сколково" мы тоже видим, что основные проблемы начнутся не прямо сейчас, не в ближайшие несколько дней, а примерно в июне - в июле, и это тот период, к которому мы готовимся, тот период, на который мы будем фокусировать основную поддержку нашим компаниям», заявил глава «Сколково».
Он также предупредил об опасности изменений посткризисных моделей поведения людей и развитии экономики. Дворкович утверждает, что могут возникать «экономические острова» без учета эффективности развития производств, могут разрываться цепочки поставок.
Ранее директор Института проблем глобализации, экономист Михаил Делягин в эфире НСН назвал для реальной помощи экономике «пять простых вещей».
«Первое: необходимо спасать людей, которые находятся в тени и безработных. Люди выдавлены в тень безумной налоговой политикой правительства, представители которого не хотят платить налоги со сверхвысоких зарплат, которые сами себе навыписывали. И поэтому берут необходимые деньги с бедных граждан, а не с богатых.
(...) Нужно установить предельную торговую надбавку и дать ФАС право контроля цен. Антимонопольная служба должна иметь право у любого торговца выяснять, из чего складывается его цена. Мы узнаем много интересного про наши торговые сети",
Также в числе мер поддержки экономист назвал выдачу льготных кредитов организациям малого и среднего бизнеса, ограничить финансовые спекуляций, чтобы выделяемые деньги массово не пошли на валютный рынок, а также «отказаться от уничтожения системы здравоохранения под видом оптимизации».
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