Дворкович: Господдержка бизнесу потребуется в июне-июле

Дворкович считает, что в июне и июле российским компаниям потребуется поддержка со стороны государства.

«По резидентам "Сколково" мы тоже видим, что основные проблемы начнутся не прямо сейчас, не в ближайшие несколько дней, а примерно в июне - в июле, и это тот период, к которому мы готовимся, тот период, на который мы будем фокусировать основную поддержку нашим компаниям», заявил глава «Сколково».

Он также предупредил об опасности изменений посткризисных моделей поведения людей и развитии экономики. Дворкович утверждает, что могут возникать «экономические острова» без учета эффективности развития производств, могут разрываться цепочки поставок.

Ранее директор Института проблем глобализации, экономист Михаил Делягин в эфире НСН назвал для реальной помощи экономике «пять простых вещей».

«Первое: необходимо спасать людей, которые находятся в тени и безработных. Люди выдавлены в тень безумной налоговой политикой правительства, представители которого не хотят платить налоги со сверхвысоких зарплат, которые сами себе навыписывали. И поэтому берут необходимые деньги с бедных граждан, а не с богатых.

(...) Нужно установить предельную торговую надбавку и дать ФАС право контроля цен. Антимонопольная служба должна иметь право у любого торговца выяснять, из чего складывается его цена. Мы узнаем много интересного про наши торговые сети",

Также в числе мер поддержки экономист назвал выдачу льготных кредитов организациям малого и среднего бизнеса, ограничить финансовые спекуляций, чтобы выделяемые деньги массово не пошли на валютный рынок, а также «отказаться от уничтожения системы здравоохранения под видом оптимизации».

