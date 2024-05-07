ОКБ: Объемы кредитования под имущество в РФ выросли на 30%
В первом квартале текущего года россияне стали чаще закладывать имущество ради получения кредитов: доля таких займов увеличилась почти на треть по сравнению с последними месяцами 2023 года. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ).
Отмечается, что с января по март банки выдали россиянам 53,81 тысячи кредитов наличными под залог имущества, их общая сумма составила 63,32 миллиарда рублей. Указывается, что количество оформленных займов увеличилось на 18%, а объемы в денежном выражении выросли на 29%.
Подчеркивается, что ставки по кредитам под залог автомобилей или недвижимости обычно ниже, чем по беззалоговым.
Ранее сообщалось, что в 2024 году каждый пятый россиянин отказался оформлять новые кредиты из-за роста долговой нагрузки. Отмечается, что 89% граждан следят за уровнем своей закредитованности, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru