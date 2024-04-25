Более 20% россиян отказались брать новые кредиты из-за роста долгов
В 2024 году каждый пятый россиянин отказался оформлять новые кредиты из-за роста долговой нагрузки, свидетельствуют данные финансового маркетплейса «Выберу.ру».
В компании выяснили, что брать кредиты передумал 21% россиян. На их решение повлияло возможное превышение оптимального уровня долговой нагрузки.
При этом 89% граждан следят за уровнем своей закредитованности. Четверть россиян будут рассчитывать долговую нагрузку только в том случае, если примут решение оформить займ, пишет «Газета.Ru».
Ранее стало известно, что россияне ежемесячно тратят на обслуживание долгов около 60% своих доходов, сообщает «Радиоточка НСН».
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