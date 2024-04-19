Выдачи кредитных карт в России выросли на 20% в феврале

По итогам февраля 2024 года объемы выдач кредитных карт в России выросли на 20% по сравнению с тем же периодом прошлого года и достигли уровня в 2,28 миллиона штук, следует из статистических данных аналитиков Объединенного бюро кредитных историй (ОБКИ).

В 2024 году объемы выдач кредиток в стране растут второй месяц подряд. Так, в январе банки одобрили в общей сложности 1,99 миллиона новых карт россиянам, что превысило прошлогодний показатель на 9%, пишут «Известия».