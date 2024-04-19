Выдачи кредитных карт в России выросли на 20% в феврале

По итогам февраля 2024 года объемы выдач кредитных карт в России выросли на 20% по сравнению с тем же периодом прошлого года и достигли уровня в 2,28 миллиона штук, следует из статистических данных аналитиков Объединенного бюро кредитных историй (ОБКИ).

В 2024 году объемы выдач кредиток в стране растут второй месяц подряд. Так, в январе банки одобрили в общей сложности 1,99 миллиона новых карт россиянам, что превысило прошлогодний показатель на 9%, пишут «Известия».

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Ежемесячно россияне тратят на обслуживание долгов около 60% своих доходов, говорится в исследовании финансового маркетплейса «Сравни». Эксперты отметили, что такой уровень долговой нагрузки считается высоким. Банки выдают таким клиентам новые займы с большой осторожностью и под более высокий процент, констатировали аналитики.

По состоянию на 1 февраля 2024 года суммарный долг россиян перед банками составил 33 триллиона рублей. Это на 23,5% больше, чем в начале 2023-го, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Sputnik / РИА Новости
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