СК РФ: Губернатора Белозерцева подозревают в получении взятки свыше 31 млн рублей

По информации следствия, Белозерцев получил от бывшего продюсера певца Николая Баскова Бориса Шпигеля, его супруги и главы ОАО «Фармация» Антона Колоскова через посредников взятку на сумму около 31 млн рублей в виде денег и иных ценностей.

«Взятки передавались за предоставление группе компаний «Биотэк» конкурентных преимуществ при заключении государственных контрактов, связанных с оказанием услуг по приемке, контролю качества, сроков годности, хранению, отпуску и доставке лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения, реактивов, закупаемых за счет бюджетных средств для нужд учреждений здравоохранения Пензенской области», - говорится в официальном сообщении ведомства.

Сообщается, что Белозерцев, Шпигель и другие фигуранты уголовного дела о превышении должностных полномочий задержаны, у них на работе проходят обыски.

В СК РФ заявили, что в ближайшее время фигурантам предъявят обвинение и направят ходатайство в суд для избрания им меры пресечения – заключении под стражей.

Последним сообщением Белозерцева на сайте правительства Пензенской области стало поздравление работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства с профессиональным праздником 21 марта.

