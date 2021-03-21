СК РФ: Губернатора Белозерцева подозревают в получении взятки свыше 31 млн рублей
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев подозревается в получении взятки более 31 млн рублей. В рамках следствия помимо губернатора задержаны еще шесть человек. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ.
По информации следствия, Белозерцев получил от бывшего продюсера певца Николая Баскова Бориса Шпигеля, его супруги и главы ОАО «Фармация» Антона Колоскова через посредников взятку на сумму около 31 млн рублей в виде денег и иных ценностей.
«Взятки передавались за предоставление группе компаний «Биотэк» конкурентных преимуществ при заключении государственных контрактов, связанных с оказанием услуг по приемке, контролю качества, сроков годности, хранению, отпуску и доставке лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения, реактивов, закупаемых за счет бюджетных средств для нужд учреждений здравоохранения Пензенской области», - говорится в официальном сообщении ведомства.
Сообщается, что Белозерцев, Шпигель и другие фигуранты уголовного дела о превышении должностных полномочий задержаны, у них на работе проходят обыски.
В СК РФ заявили, что в ближайшее время фигурантам предъявят обвинение и направят ходатайство в суд для избрания им меры пресечения – заключении под стражей.
Последним сообщением Белозерцева на сайте правительства Пензенской области стало поздравление работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства с профессиональным праздником 21 марта.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,5 млн+9 299 / сут.
Умерли
95 030+371 / сут.
Выздоровели
4,1 млн+8 743 / сут.
- Песков рассказал об отдыхе Путина и Шойгу в сибирской тайге
- СК опубликовал видео обысков у губернатора Пензенской области Белозерцева
- Охота на Шпигеля. За арестом пензенского губернатора последует передел фармрынка
- В Госдуме отреагировали на задержание пензенского губернатора
- Более 200 горняков эвакуированы из-за пожара в шахте Белгородской области
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru