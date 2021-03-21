В «Единой России» обсуждают приостановку членства пензенского губернатора после задержания
21 марта 202112:34
В «Единой России» в ближайшее время могут принять решение о приостановке членства в партии губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева. Этот вопрос обсуждается в партии, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.
«Приостановка членства - да, рассматривается», - подтвердил источник.
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев и еще шесть фигурантов задержаны 21 марта по делу о взяточничестве на сумму свыше 31 миллиона рублей. Об этом ранее сообщила пресс-служба СК РФ.
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21 марта 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru