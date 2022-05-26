«Жесткость цен»: Набиуллину призвали не запугивать россиян

Центробанк еще не предпринимал никаких серьезных программ по поддержке экономики, заявил в эфире НСН Андрей Бунич.

Банку России необходимо создать независимый финансовый рынок, компании и предприниматели смогут выпускать свои акции и привлекать финансирование, решатся многие экономические проблемы, заявил президент «Союза предпринимателей и арендаторов России» Андрей Бунич в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

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Накануне глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что экономика России входит в период структурной трансформации и остро будет нуждаться в финансовых ресурсах. По ее словам, «ближайшие кварталы не будут простыми». Андрей Бунич считает, что долго такой период не продлится.

«Мы видим, что в мире проблемы с продовольствием, а у нас есть огромная возможность по поставкам продовольствия. Промышленность, IT-технологии… Иностранные компании ушли, будут теперь возможности для российских компаний и бизнеса. Поэтому Центробанку нужно создать независимый финансовый рынок, чтобы компании и предприниматели могли выпускать свои акции, облигации в России и привлекать финансирование. Если создадут такой рынок, то многие проблемы решатся», - сказал Бунич.

По его словам, финансовых ресурсов для прохождения структурной трансформации экономики в России много. При этом Бунич отметил, что доходы России выросли из-за того, что страна продает продукцию по более высоким ценам.

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«Сейчас полно ресурсов. Доходы у России сейчас огромные за счет выгодной конъюнктуры. Позиции экспорта количественно не снизились. Мы по-прежнему сейчас продаем столько, сколько и раньше, но по гораздо более высоким ценам. Скорее всего, это продлится как минимум весь год. Соответственно появились непредвиденные доходы. Кроме того, Центробанк еще пока не предпринимал никаких серьезных программ по поддержке экономики», - указал Бунич.

Также он подчеркнул, что цены в России начали снижаться и будут падать и дальше. Скоро, по словам Бунича, экономика страны вернется в состояние, в котором была до 24 февраля.

«Шоковое состояние прошло. Цены будут падать дальше. Ставка до осени вернется туда же, откуда и вышла. Скоро мы вернемся к ситуации, которая была до начала всех этих событий. По снижению цен это будет немного растянуто. Есть понятие «жесткость цен». Когда они вышли на какой-то уровень, обратно откручивать их тяжело, поскольку участники рынка противодействуют этому. Но тем не менее, они будут снижаться», - резюмировал Бунич.

На внеочередном заседании совета директоров Банка России 26 мая было принято решение снизить ключевую ставку сразу на три процентных пункта – до 11% годовых. Объясняя причины принятия подобного решения, в ЦБ отметили, что продолжающийся приток средств на рублевые депозиты и низкая кредитная активность дают возможность идти по пути смягчения денежно-кредитной политики.

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ФОТО: РИА Новости
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