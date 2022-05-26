«Жесткость цен»: Набиуллину призвали не запугивать россиян

Накануне глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что экономика России входит в период структурной трансформации и остро будет нуждаться в финансовых ресурсах. По ее словам, «ближайшие кварталы не будут простыми». Андрей Бунич считает, что долго такой период не продлится.

«Мы видим, что в мире проблемы с продовольствием, а у нас есть огромная возможность по поставкам продовольствия. Промышленность, IT-технологии… Иностранные компании ушли, будут теперь возможности для российских компаний и бизнеса. Поэтому Центробанку нужно создать независимый финансовый рынок, чтобы компании и предприниматели могли выпускать свои акции, облигации в России и привлекать финансирование. Если создадут такой рынок, то многие проблемы решатся», - сказал Бунич.

По его словам, финансовых ресурсов для прохождения структурной трансформации экономики в России много. При этом Бунич отметил, что доходы России выросли из-за того, что страна продает продукцию по более высоким ценам.