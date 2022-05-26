Набиуллина предрекла непростое время для граждан и бизнеса

Выступая на мероприятии Ассоциации банков России (АБР) «Регулирование Банком России деятельности коммерческих банков» она отметила, что российской экономике ещё предстоит адаптироваться, поэтому ближашие кварталы будут непростыми, как для бизнеса, так и для граждан.

«Но процесс структурной трансформации не будет бесконечным, бизнес найдет новые возможности, что поддержит и доходы людей», — заключила она.

Ранее в Центробанке заявили, что ожидают сохранения ранее введённых против России санкций и ограничений, сообщает RT.

