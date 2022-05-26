Набиуллина предрекла непростое время для граждан и бизнеса

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила, что после введения антироссийских санкций ближайшие необходимо было принять тактические действия, чтобы противодействовать «первому шоку», сообщает ТАСС.

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Выступая на мероприятии Ассоциации банков России (АБР) «Регулирование Банком России деятельности коммерческих банков» она отметила, что российской экономике ещё предстоит адаптироваться, поэтому ближашие кварталы будут непростыми, как для бизнеса, так и для граждан.

«Но процесс структурной трансформации не будет бесконечным, бизнес найдет новые возможности, что поддержит и доходы людей», — заключила она.

Ранее в Центробанке заявили, что ожидают сохранения ранее введённых против России санкций и ограничений, сообщает RT.

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ФОТО: Виталий Белоусов/РИА Новости
ТЕГИ:Санкции Против РоссииБизнесРоссиянеЦентробанкЭльвира Набиуллина
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