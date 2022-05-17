Счётной палате поручили проверить работу Центробанка за 2019-2021 годы
Депутаты Госдумы поручили Счётной палате проверить финансово-хозяйственную деятельность Банка России за 2019-2021 годы, сообщает ТАСС.
В принятом парламентом постановлении говорится, что проверка пройдёт в части формирования и использования фондов, создаваемых из прибыли регулятора, а также исполнения сметы расходов, его структурных подразделений и учреждений.
Согласно документу, проверку необходимо провести с июня по декабрь 2022 года, после чего Счётная палата должна передать её результаты в Госдуму.
Ранее глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин заявил, что по итогам 2022 года инфляция в России может составить до 20%.
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