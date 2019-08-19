Ограничения на ввоз фруктов ударят по «серой торговле»

Ввоз некоторых видов товаров в целях личного пользования на территорию России будет ограничен с 19 августа. Согласно правилам, опубликованным на портале правовой информации, без оформления специальных фитосанитарных сертификатов в страну можно будет ввозить до пяти килограммов овощей или фруктов, а также не более трёх букетов цветов — до 15 цветов в каждом. Ввоз превышающей по объёму норму продукции будет запрещён и подлежит возврату либо уничтожению за счёт собственника. Кроме того, в перечень ограниченных к ввозу товаров войдут бобовые, орехи и ёлки.

Таким образом государство борется с нелегальной торговлей иностранной продукцией, которой промышляют жители приграничных районов, рассказал в эфире НСН экс-замначальника ГУ Федеральной таможенной службы Марат Файзулин (слушайте аудио).

«Это скажется на приграничных районах, где местное население возит товар в личных целях из соседних стран. Для них установлены ограничения, я так понимаю, в целях недопущения злоупотребления правилами ввоза товара для личного пользования в коммерческих целях. Чтобы лица, которые извлекают из этого прибыль, не злоупотребляли правилами в отношении данного вида товара», — рассказал Файзулин.