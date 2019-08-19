Ограничения на ввоз фруктов ударят по «серой торговле»
Экс-замначальника ГУ Федеральной таможенной службы рассказал НСН, зачем Россия вводит лимит на ввоз ряда продукции из-за границы.
Ввоз некоторых видов товаров в целях личного пользования на территорию России будет ограничен с 19 августа. Согласно правилам, опубликованным на портале правовой информации, без оформления специальных фитосанитарных сертификатов в страну можно будет ввозить до пяти килограммов овощей или фруктов, а также не более трёх букетов цветов — до 15 цветов в каждом. Ввоз превышающей по объёму норму продукции будет запрещён и подлежит возврату либо уничтожению за счёт собственника. Кроме того, в перечень ограниченных к ввозу товаров войдут бобовые, орехи и ёлки.
Таким образом государство борется с нелегальной торговлей иностранной продукцией, которой промышляют жители приграничных районов, рассказал в эфире НСН экс-замначальника ГУ Федеральной таможенной службы Марат Файзулин (слушайте аудио).
«Это скажется на приграничных районах, где местное население возит товар в личных целях из соседних стран. Для них установлены ограничения, я так понимаю, в целях недопущения злоупотребления правилами ввоза товара для личного пользования в коммерческих целях. Чтобы лица, которые извлекают из этого прибыль, не злоупотребляли правилами в отношении данного вида товара», — рассказал Файзулин.
Напомним, объём «серых» зарплат в России в 2018 году достиг 13 триллионов рублей. По данным Росстата, общая величина выдаваемых «в конвертах» зарплат равняется 12,6 процента ВВП и сопоставима с расходами федерального бюджета, которые по итогам прошлого года составили 16,8 триллиона рублей. Научный руководитель Института экономики РАН Руслан Гринберг в эфире НСН рассказал, что работа «в серую» для многих россиян остаётся единственным шансом на выживание.
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