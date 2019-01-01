Омбудсмен разгромил инициативу Минфина о самозанятых

Власти России предпринимают новые меры по выводу так называемых самозанятых из тени. Как пишет «Коммерсант», Минфин предложил предоставить им те же льготы на рынке госзакупок, которые в настоящее время действуют и для малого бизнеса.

Экономист и бизнесмен, общественный омбудсмен по вопросам защиты прав микробизнеса и самозанятых граждан Дмитрий Потапенко в эфире НСН выступил с резкой критикой этой идеи.

«На сегодняшний день есть ошибочное мнение, которое власти сильно транслируют, о том, что самозанятые стали активно регистрироваться. Произошло перераспределение: те, кто раньше должен был регистрироваться в качестве ИП, сейчас регистрируются в качестве самозанятых. Появился еще один налоговый режим у ИП, и не более того. Рассчитывать на то, что госзакупки выведут их из какой-то тени, пусть их там сейчас зарегистрировалось 150 тысяч – это крайне наивно. Напомню, что изначально у нас говорили, что самозанятых у нас несколько миллионов», - сказал он.

Омбудсмен также призвал российские власти оставить самозанятых граждан на время в покое.

«Все, что касается самозанятых – их не надо трогать, их не надо вводить в налогооблагаемую базу. Налоги в стагнирующей экономике нужно снижать. Я неоднократно уже говорил и буду повторять: все, что с оборотом до 60 миллионов рублей в год – должно быть ноль налогов, ноль отчислений, ноль каких-либо требований от государства. Потому что при 5 миллионах оборота в месяц, говорить о том, что все тут же начнут со страшной силой дробиться… Ну, покажите мне это дробление. Будет ли это процент? Да будет, но он небольшой будет. Мы существенно больше теряем на администрировании самозанятых», - добавил собеседник НСН.

Ранее завкафедрой госрегулирования экономики РАНХиГС при Президенте РФ рассказал НСН, почему попытка Минэкономразвития взять под контроль расходы населения окажется дорогостоящей и нецелесообразной.

