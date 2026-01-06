Под Липецком после падения БПЛА загорелся промышленный объект

Пожар произошел на промышленном объекте в Липецкой области на фоне атаки БПЛА. Об этом написал в своем Telegram-канале глава региона Игорь Артамонов.

«После падения беспилотника произошло возгорание на промышленном объекте в Усманском округе», - сообщил губернатор.

По предварительным данным, обошлось без пострадавших. На месте находятся оперативные службы.

Ранее в Твери в одной из квартир многоэтажного дома произошел пожар после попадания обломка БПЛА, пишет 360.ru. В результате погиб один человек, двое пострадали.

