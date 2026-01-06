Президент Колумбии после угроз Трампа заявил, что готов взяться за оружие
Лидер Колумбии Густаво Петро заявил в соцсети X, что готов взяться за оружие ради защиты родины.
Он выразил уверенность, что жители страны встанут на его защиту, если США попытаются захватить его как венесуэльского лидера Николаса Мадуро. Президент также распорядился отстранить от занимаемых должностей нескольких полковников из разведывательной службы полиции «за то, что они передавали ложную информацию во вред государству».
Ранее Петро объявил о решении развернуть на границе с Венесуэлой силы правопорядка. Мера призвана обеспечить готовность к возможному массовому прибытию беженцев, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
