Один человек погиб, два пострадали в результате попадания беспилотника в дом в Твери

По его словам, в здании начался пожар. Беспилотник попал в окно одной из квартир, которая находится на девятом этаже. Два человека пострадали, их госпитализировали. Еще один погиб. Спасатели потушили пожар.

Ночью 6 января силы РЭБ сбили беспилотник в Ленинградской области. Была ограничена работа восьми аэропортов.

