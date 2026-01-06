Один человек погиб, два пострадали в результате попадания беспилотника в дом в Твери
6 января 202606:30
Беспилотный летательный аппарат врезался в многоквартирный жилой дом в Твери, сообщил временно исполняющий обязанности главы региона Виталий Королев.
По его словам, в здании начался пожар. Беспилотник попал в окно одной из квартир, которая находится на девятом этаже. Два человека пострадали, их госпитализировали. Еще один погиб. Спасатели потушили пожар.
Ночью 6 января силы РЭБ сбили беспилотник в Ленинградской области. Была ограничена работа восьми аэропортов.
