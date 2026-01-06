Госдеп назвал Западное полушарие зоной интересов США
Американский Госдепартамент заявил в соцсети Х, что Западное полушарие является сферой интересов Вашингтона.
«Это наше полушарие, и президент Трамп не допустит угроз нашей безопасности»,— следует из заявления.
До этого глава дипломатии США Марко Рубио, на следующий день после операции в Венесуэле, заявил, что Вашингтон не позволит «Западному полушарию стать оперативной базой для противников, конкурентов и соперников Соединенных Штатов».
Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев не исключил реализацию венесуэльского сценария США на Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
