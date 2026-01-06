В Общественной палате предложили развивать льготную аренду жилья для молодых семей
Член Общественной палаты Сергей Рыбальченко предложил создать в России массовую программу льготной аренды жилья, сообщает ТАСС.
Речь идет о молодых и многодетных семьях. «Это должен быть один из основных механизмов решения жилищной проблемы», — считает он. Рыбальченко видит систему поддержки целостной, с разделением ответственности между государством и бизнесом.
По словам общественника, работодатель мог бы компенсировать часть арендной платы своим сотрудникам, а государство — поощрять такую практику, предоставляя компаниям налоговые преференции. По мнению эксперта, эта мера станет серьезной помощью для молодых семей, особенно с рождением первого ребенка.
Ранее было предложено предоставлять бесплатное жилье по факту рождения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
