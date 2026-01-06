В Общественной палате предложили развивать льготную аренду жилья для молодых семей

Член Общественной палаты Сергей Рыбальченко предложил создать в России массовую программу льготной аренды жилья, сообщает ТАСС.

Аренда квартир подешевела в 16 городах России - больше всего в Москве

Речь идет о молодых и многодетных семьях. «Это должен быть один из основных механизмов решения жилищной проблемы», — считает он. Рыбальченко видит систему поддержки целостной, с разделением ответственности между государством и бизнесом.

По словам общественника, работодатель мог бы компенсировать часть арендной платы своим сотрудникам, а государство — поощрять такую практику, предоставляя компаниям налоговые преференции. По мнению эксперта, эта мера станет серьезной помощью для молодых семей, особенно с рождением первого ребенка.

Ранее было предложено предоставлять бесплатное жилье по факту рождения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
ТЕГИ:НедвижимостьСемьяЖилье

Горячие новости

Все новости

партнеры