В Общественной палате предложили развивать льготную аренду жилья для молодых семей

Речь идет о молодых и многодетных семьях. «Это должен быть один из основных механизмов решения жилищной проблемы», — считает он. Рыбальченко видит систему поддержки целостной, с разделением ответственности между государством и бизнесом.

По словам общественника, работодатель мог бы компенсировать часть арендной платы своим сотрудникам, а государство — поощрять такую практику, предоставляя компаниям налоговые преференции. По мнению эксперта, эта мера станет серьезной помощью для молодых семей, особенно с рождением первого ребенка.

Ранее было предложено предоставлять бесплатное жилье по факту рождения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

