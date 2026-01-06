Экс-глава Генштаба Франции: Украина не способна одержать победу в конфликте с Россией

По его словам, Киев не способен одержать победу в конфликте с Москвой военным путем и должен стремиться к мирному урегулированию. Де Вилье подчеркнул важность достижения справедливого и устойчивого мира с надежными гарантиями безопасности. «Поэтому необходимо идти к миру», - подчеркнул экс-начальник Генштаба.

Ранее президент США Дональд Трамп усомнился в способности Украины победить в конфликте с Россией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

