Экс-глава Генштаба Франции: Украина не способна одержать победу в конфликте с Россией
Бывший начальник Генерального штаба Вооруженных сил Франции Пьер де Вилье в эфире радиостанции Sud Radio выступил с заявлением о необходимости мирного урегулирования конфликта на Украине.
По его словам, Киев не способен одержать победу в конфликте с Москвой военным путем и должен стремиться к мирному урегулированию. Де Вилье подчеркнул важность достижения справедливого и устойчивого мира с надежными гарантиями безопасности. «Поэтому необходимо идти к миру», - подчеркнул экс-начальник Генштаба.
Ранее президент США Дональд Трамп усомнился в способности Украины победить в конфликте с Россией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
