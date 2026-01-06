Назван средний возраст рождения первого ребенка в РФ

По ее словам, тенденция к более позднему материнству повышает риски для репродуктивного здоровья и может осложнить зачатие. Долгушина напомнила, что работа по охране такого здоровья ведется на всех этапах — среди детей, подростков и взрослых.

Особое внимание она уделила масштабной диспансеризации по оценке репродуктивного здоровья, которая стартовала в 2024 году. Только за 10 месяцев 2025 года ее прошли почти 13 миллионов человек, и у большинства из них не было выявлено патологий.

Ранее академик РАН Геннадий Онищенко заявил, что средний возраст женщин при рождении первенца приближается к 31 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

