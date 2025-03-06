Минпромторг планирует скорректировать список товаров для параллельного импорта

Он уточнил, что в список планируется добавить определённые бренды в части инвестиционного импорта, и убрать из него товары, которыми Россия сама себя полностью обеспечивает.

«Проект приказа сформирован. Сейчас последние отраслевые штрихи дорабатываются... до конца месяца мы этот приказ, как минимум сможем подписать в нашем министерстве», - заключил Чекушов.

Ранее в компании «ГТК Авто» заявили, что каждый десятый зарегистрированный в РФ автомобиль был ввезён в страну по параллельному импорту, пишут «Известия».