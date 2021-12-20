«Подсветили» инфляцию: Потапенко оценил запрет турецких гранатов и раскритиковал ЦБ

Меры властей лишь побуждают бизнес поднимать цены, заявил предприниматель Дмитрий Потапенко.


Для снижения цен нужно регулировать не только инфляцию, но и другие составляющие экономики. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил предприниматель Дмитрий Потапенко.

Ранее Роспотребнадзор приостановил ввоз в Россию перца и гранатов из Турции, а с 10 декабря – еще и винограда. По сообщениям ведомства, это связано с выявлением в турецкой и иранской продукции пестицидов, превышающих норму. В связи с этим Потапенко предсказал рост цен на эти продукты.

«Перед Новым годом дефицит навряд ли случится. Но любая плодоовощная продукция, как правило, выстраивается в цепочку в течение двух-трех месяцев, потому что ни в одной стране мира не сажают миллионы тонн объемов. Поэтому, если вы ограничиваете какого-то поставщика или товар, то вы выходите на рынок, и перекупаете те или иные объемы, просто повышая себестоимость, в результате чего увеличиваются цены на эти продукты», - объяснил Потапенко.
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Об изменении цен ранее говорила и глава Центробанка России Эльвира Набиуллина. Она заявила, что ЦБ намерен обеспечить ценовую стабильность, в связи с чем резкого роста стоимости товаров больше не произойдет. По ее словам, в таком случае некоторая продукция может начать дешеветь или дорожать. При этом Потапенко подчеркнул, что ЦБ только таргетирует инфляцию.

«Все, что умеет делать этот, не побоюсь этого слова, финансовый холдинг – только повышать ключевую ставку. Основными составляющими в цене любого продукта являются издержки того, что мы ошибочно называем государственным: пошлины, налоги, кредиты и прочие поборы, которые у нас с каждым днем становятся все больше и больше. Это абсолютная иллюзорность, что там остается место товару и предпринимателю. В каждом товаре товара уже давно нет», - отметил он.

Предприниматель считает, что для снижения цен необходимо регулирование не только ставки, которую ЦБ поднял до 8,5%, но и других составляющих экономики.

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«Одной ставкой сыт не будешь. Но сейчас она оптимальная – в районе 4,5%. Из-за того, что Эльвиру Сахипзадовну мы рассматриваем исключительно с точки зрения ее брошек, я пока за все эти десятилетия не видел ни одного рационального предложения по дерегуляции отрасли. Пока мы видим, что у нас искусственно сокращено количество кредитных учреждений, фактически закрыт выход российских компаний на внутренний и внешний инвестиционные фондовые рынки. ЦБ как будто фонариком подсвечивает и показывает инфляцию: "Вот такая-то циферка"», - заключил Потапенко.

Ранее экономист Денис Ракша в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что инфляция в России будет расти и дальше.

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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
ТЕГИ:ТурцияЦены На ПродуктыПредпринимательствоЭльвира НабиуллинаБанк
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