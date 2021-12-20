«Подсветили» инфляцию: Потапенко оценил запрет турецких гранатов и раскритиковал ЦБ

Для снижения цен нужно регулировать не только инфляцию, но и другие составляющие экономики. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил предприниматель Дмитрий Потапенко.

Ранее Роспотребнадзор приостановил ввоз в Россию перца и гранатов из Турции, а с 10 декабря – еще и винограда. По сообщениям ведомства, это связано с выявлением в турецкой и иранской продукции пестицидов, превышающих норму. В связи с этим Потапенко предсказал рост цен на эти продукты.

«Перед Новым годом дефицит навряд ли случится. Но любая плодоовощная продукция, как правило, выстраивается в цепочку в течение двух-трех месяцев, потому что ни в одной стране мира не сажают миллионы тонн объемов. Поэтому, если вы ограничиваете какого-то поставщика или товар, то вы выходите на рынок, и перекупаете те или иные объемы, просто повышая себестоимость, в результате чего увеличиваются цены на эти продукты», - объяснил Потапенко.