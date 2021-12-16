Климат и эффективность: За что платят самые «щедрые» компании в России
По словам Елены Варшавской, самые большие зарплаты традиционно выплачиваются в сфере добычи нефти и газа из-за суровых условий Крайнего Севера.
Профессор кафедры управления человеческими ресурсами Высшей школы экономики (ВШЭ), карьерный консультант Елена Варшавская в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», объяснила, почему нефтяные и IT-компании снова лидируют в рейтинге самых щедрых зарплат, а также призвала присмотреться к фармацевтической отрасли, которая выбивается в лидеры из-за общемировой ситуации с коронавирусом.
«Если с точки зрения отраслей, то там два фактора. Первый фактор – рыночная эффективность и рыночная рента. Поэтому в лидерах рынка добыча нефти, добыча газа, IT-компании. Второй фактор – это то, что экономисты называют компенсационным вознаграждением, то есть, когда людям компенсируют неудобные условия работы – с точки зрения климата, условий труда, удаленности и так далее. Если вы посмотрите, в лидерах списка не просто компании, которые занимаются добычей нефти и газа, а они еще расположены на крайних северах, как это говорят. Там часть высоких зарплат – это компенсация за суровый климат, за повышенный уровень цен», - рассказала Варшавская.
Компания НОВАТЭК стала лидером среди российских организаций по уровню среднемесячной зарплаты за 2020 год: в среднем сотрудники получали 261,2 тысячи рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на рэнкинг входящего в холдинг агентства «Национальные кредитные рейтинги» (НКР).
Самые большие зарплаты – от 150 до 250 тысяч – также зафиксированы в крупнейших компаниях, таких как «Яндекс», Самсунг и LG, в международных компаниях в сфере розничной торговли (Philip Morris, JTI, Procter & Gamble, Samsung, Mars), в транспортных компаниях «Совкомфлот» и «Волга-Днепр».
По словам Варшавской, рыночная власть компаний может перераспределиться, но предсказать подобные тренды очень сложно – три года назад никто не «ставил» на лидерство фармацевтических компаний, а теперь именно они вырываются вперед.
«Что касается компенсаций, это мало изменится, на северах теплее не станет. И север не станет ближе к Москве и к центру. Может измениться рыночная рента и рыночная власть компаний – как она изменится, непонятно. У нас года три назад фармацевтические компании, как и здравоохранение, не были в лидерах. Известные вам события ведут к тому, что фармацевтика становится лидером. Медицина у нас государственная, но и там, конечно, зарплаты отчасти растут сейчас за счет компенсаций. В советские времена, скажем, работа в банке считалась работой для убогих – для тех, кто не мог никуда попасть в более приличное место, в 90-е годы это было совершенно другая ситуация, теперь это вышло на средний уровень», - объяснила собеседник «Радиоточки НСН».
Среднестатистическому россиянину необходимо 178 тысяч рублей в месяц для счастья, при этом мужчинам нужно больше денег, чем женщинам — 203 против 155 тысяч в месяц. Соответствующее исследование ранее провел портал Superjob.
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