Климат и эффективность: За что платят самые «щедрые» компании в России

Профессор кафедры управления человеческими ресурсами Высшей школы экономики (ВШЭ), карьерный консультант Елена Варшавская в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», объяснила, почему нефтяные и IT-компании снова лидируют в рейтинге самых щедрых зарплат, а также призвала присмотреться к фармацевтической отрасли, которая выбивается в лидеры из-за общемировой ситуации с коронавирусом.

«Если с точки зрения отраслей, то там два фактора. Первый фактор – рыночная эффективность и рыночная рента. Поэтому в лидерах рынка добыча нефти, добыча газа, IT-компании. Второй фактор – это то, что экономисты называют компенсационным вознаграждением, то есть, когда людям компенсируют неудобные условия работы – с точки зрения климата, условий труда, удаленности и так далее. Если вы посмотрите, в лидерах списка не просто компании, которые занимаются добычей нефти и газа, а они еще расположены на крайних северах, как это говорят. Там часть высоких зарплат – это компенсация за суровый климат, за повышенный уровень цен», - рассказала Варшавская.

Компания НОВАТЭК стала лидером среди российских организаций по уровню среднемесячной зарплаты за 2020 год: в среднем сотрудники получали 261,2 тысячи рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на рэнкинг входящего в холдинг агентства «Национальные кредитные рейтинги» (НКР).

Самые большие зарплаты – от 150 до 250 тысяч – также зафиксированы в крупнейших компаниях, таких как «Яндекс», Самсунг и LG, в международных компаниях в сфере розничной торговли (Philip Morris, JTI, Procter & Gamble, Samsung, Mars), в транспортных компаниях «Совкомфлот» и «Волга-Днепр».