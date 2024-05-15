Минфин предложил до 12% повысить ставку по ипотеке для семей с двумя детьми
Минфин РФ предложил повысить ставку по льготной семейной ипотеке для семей с двумя несовершеннолетними детьми до 12%. Как сообщает ТАСС, об этом заявил замглавы ведомства Иван Чебесков.
По его словам, речь идёт о семьях, «которые сейчас подпадают под семейную ипотеку и которые не подпадут в будущем», отметив, что обсуждение продолжается и никаких решений пока не принято.
«Мы обсуждали варианты как снижения ставки при рождении большего количества детей, так и повышения ставки при нерождении детей... пока наша позиция - 6%, это и так очень низкая ставка», - заключил он.
Ранее Чебесков заявил, что Минфин выступил за постепенное повышение ставки по дальневосточной ипотеке с 2% до 8%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru