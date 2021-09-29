Один из российских регионов выиграет от высоких цен на газ в Европе
Высокие цены на газ в Европе дадут властям Санкт-Петербурга дополнительные возможности для развития города, так как бюджет начнет получать налоговые поступления от «Газпрома» уже в текущем году, сообщает РИА Новости со ссылкой на вице-президента, руководителя направления «Пространственное развитие» ЦСР Татьяну Караваеву.
Па ее словам, оценить объем средств, который Петербург получит на свое развитие, можно будет по итогам уходящего года. По предварительным данным, в 2021 году городской бюджет может получить 17 миллиардов рублей, а в 2022 году — около 40 миллиардов рублей.
Власти планируют выделить дополнительные средства на различные направления, в том числе транспортную инфраструктуру.
Как сообщалось, впервые в истории цены на газ на фьючерсном рынке Европы превысили $1000 за тысячу кубов, сообщает РИА Новости.
Стоимость октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах на данный момент достигла $1031,3.
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