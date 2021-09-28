«Впервые в истории». Цена на газ в Европе «пробила» тысячу долларов

Впервые в истории цены на газ на фьючерсном рынке Европы превысили $1000 за тысячу кубов, сообщает РИА Новости.

Стоимость октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах на данный момент достигла $1031,3, уточняет ТАСС.

При этом рост цены на газ с начала дня превысил 11%.

Между тем, стоимость барреля нефти марки Brent на Лондонской межконтинентальной бирже (ICE) превысила $80, преодолев эту отметку впервые с октября 2018 года, пишет «Коммерсантъ».

