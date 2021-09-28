Песков прокомментировал поставки российского газа в обход Украины

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что способ поставки российского газа в Европу является коммерческим вопросом «Газпрома», сообщает РИА Новости.

По его словам, соглашение российской компании и венгерской MVM CEEnergy не нарушает ничьих прав и соответствует не только международным нормам, но и интересам потребителей в Европе.

Представитель Кремля добавил, что «табуированных маршрутов транзита не существует».

Ранее «Газпром» и Венгрия договорились о поставках газа до конца 2036 года, голубое топливо будет поставляться в обход Украины - через Сербию и Австрию.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Евгений Биятов
ТЕГИ:УкраинаВенгрияТранзит ГазаГазпромДмитрий Песков
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры