Песков прокомментировал поставки российского газа в обход Украины
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что способ поставки российского газа в Европу является коммерческим вопросом «Газпрома», сообщает РИА Новости.
По его словам, соглашение российской компании и венгерской MVM CEEnergy не нарушает ничьих прав и соответствует не только международным нормам, но и интересам потребителей в Европе.
Представитель Кремля добавил, что «табуированных маршрутов транзита не существует».
Ранее «Газпром» и Венгрия договорились о поставках газа до конца 2036 года, голубое топливо будет поставляться в обход Украины - через Сербию и Австрию.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
7,5 млн+21 559 / сут.
Умерли
206 тыс.+852 / сут.
Выздоровели
6,6 млн+17 368 / сут.
- Илон Маск снова занял первое место в списке миллиардеров Forbes
- Песков прокомментировал поставки российского газа в обход Украины
- В Белоруссии предложили провести референдум по вопросу смертной казни
- Усик резко ответил на критику украинских атлетов за фото с россиянами
- СМИ: солдат с оружием сбежал из воинской части в Свердловской области
- СК завел новое уголовное дело против Навального
- Студента, бросившего яйцо в Макрона, поместили в психушку
- Володин рассказал об изменениях в российском законодательстве с 1 октября
- Путин заявил о необходимости создать систему поддержки семей с детьми
- Путин пообещал повысить пенсии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru