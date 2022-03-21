Магазины электроники в России стали отказываться от рассрочки
Российские магазины стали отказываться от продажи электроники в рассрочку и в кредит, пишут «Известия».
Представитель «М Видео — Эльдорадо» Валерия Андреева рассказала изданию, что рассрочка является одним из вариантов промо, и отказ от неё в условиях значительного ослабления рубля — это один из способов сдержать розничные цены.
Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин отметил, что рассрочки, которые совместно предоставлялись ритейлерами и производителями, могут надолго исчезнуть из российских магазинов.
«Кредиты кое-где сохраняются. Но для розницы это рискованный инструмент. Деньги от банков они получают с некоторой задержкой и из-за волатильности курсов валют к моменту получения средств проданное устройство в рублях может уже значительно подорожать», - добавил он.
Ранее южнокорейская компания LG Electronics заявила о приостановке всех поставок своих товаров в Россию, сообщает телеканал «360».
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