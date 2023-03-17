Депутат Госдумы уличил США в давлении на Европу
Некогда независимая Швейцария окончательно потеряла свою нейтральность, заявил в беседе с НСН депутат Алексей Чепа.
Первый заместитель комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с НСН назвал провокацией заявление американского посла Скотта Миллера о необходимости Швейцарии более активно работать над блокировкой российских активов.
Ранее посол США в Берне Скотт Миллер заявил, что Швейцария слабо работает над блокировкой российских активов. Он призвал власти страны активнее работать в этом направлении, чтобы заблокировать их, и, в случае необходимости, передать Украине для восстановления инфраструктуры.
«Это очередная провокация по попытке воздействия США на европейские и другие страны с целью реализации их санкционной войны, которая никак не может увенчаться никаким успехом, на который они рассчитывают», - сказал Чепа.
Если вчера Швейцария считалась нейтральной страной как в политическом, так и в финансовом плане, то сегодня от этого статуса ничего не осталось, отметил он.
«К сожалению, на сегодняшний день Швейцария потеряла свою полную нейтральность. Как политическую, так и финансовую. Их банки находятся под контролем и давлением финансовой системы США. Они подробно отчитываются о своих клиентах, и сдают все транзакции, совершаемые крупными компаниями. От того, что еще вчера считалось эталоном, сегодня ничего не осталось», - заключил собеседник.
Ранее зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в разговоре с НСН выразил мнение, что Швейцария постарается не идти на поводу у США в вопросе блокировки российских активов.
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