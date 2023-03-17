Депутат Госдумы уличил США в давлении на Европу

Ранее посол США в Берне Скотт Миллер заявил, что Швейцария слабо работает над блокировкой российских активов. Он призвал власти страны активнее работать в этом направлении, чтобы заблокировать их, и, в случае необходимости, передать Украине для восстановления инфраструктуры.

«Это очередная провокация по попытке воздействия США на европейские и другие страны с целью реализации их санкционной войны, которая никак не может увенчаться никаким успехом, на который они рассчитывают», - сказал Чепа.

Если вчера Швейцария считалась нейтральной страной как в политическом, так и в финансовом плане, то сегодня от этого статуса ничего не осталось, отметил он.

«К сожалению, на сегодняшний день Швейцария потеряла свою полную нейтральность. Как политическую, так и финансовую. Их банки находятся под контролем и давлением финансовой системы США. Они подробно отчитываются о своих клиентах, и сдают все транзакции, совершаемые крупными компаниями. От того, что еще вчера считалось эталоном, сегодня ничего не осталось», - заключил собеседник.

Ранее зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в разговоре с НСН выразил мнение, что Швейцария постарается не идти на поводу у США в вопросе блокировки российских активов.

