Китайцы стали опасаться за безопасность вкладов в швейцарских банках из-за антироссийских санкций

По словам директора одной из финансовых организаций, которая курирует работу с клиентами из Азии, заявил, что решение Берна отказаться от своего нейтрального статуса вызвало у многих банкиров шок. В результате сотни потенциальных клиентов, которые собирались открыть счета, отказались от этой мысли.

О похожих ситуациях заявили главы шести банков, входящих в число десяти крупнейших финансовых учреждений страны. По оценке многих, антироссийские санкции могут вызвать стагнацию в банковском бизнесе.

Ранее Берн заблокировал активы РФ на сумму $8,1 млрд, сообщает РИА Новости со ссылкой на Государственный секретариат Швейцарии по экономике (SECO).



