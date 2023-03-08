Китайцы стали опасаться за безопасность вкладов в швейцарских банках из-за антироссийских санкций
Богатые клиенты швейцарских банков из Китая озаботились сохранностью своих средств на фоне заморозки российских активов,пишет газета Financial Times.
По словам директора одной из финансовых организаций, которая курирует работу с клиентами из Азии, заявил, что решение Берна отказаться от своего нейтрального статуса вызвало у многих банкиров шок. В результате сотни потенциальных клиентов, которые собирались открыть счета, отказались от этой мысли.
О похожих ситуациях заявили главы шести банков, входящих в число десяти крупнейших финансовых учреждений страны. По оценке многих, антироссийские санкции могут вызвать стагнацию в банковском бизнесе.
Ранее Берн заблокировал активы РФ на сумму $8,1 млрд, сообщает РИА Новости со ссылкой на Государственный секретариат Швейцарии по экономике (SECO).
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